Cuando el limeño Mauricio Isat decidió mostrar el mundo, desde su canal en YouTube, “Pasaje en Mano”, tuvo claro que su propuesta de crónicas de viajes debería ser arriesgada y diferente. “Al principio fue todo turismo, así nace el canal con ese concepto, de ciudades del Perú, básicamente. Pero siempre me ha gustado recorrer lugares inexplorados, contar historias únicas, fue así que encontré por dónde ir”, dice el comunicador social que actualmente radica en España y que tras recorrer el Perú ha logrado viajar a 35 países, entre los que se cuentan a Sudán del Sur, Pakistán, Afganistán y Haití, naciones siempre convulsionadas.

Tus destinos no siempre son los más tranquilos... He vivido situaciones en las que sí me he sentido en peligro, como en Haití, que pasa por una situación interminable de crisis, de pandilleros, de criminales, de bandas. Tuve que contratar seguridad para andar por el país. Puerto Príncipe. es una ciudad muy bondadosa, muy buena onda, me mostraba su cultura, pero siempre me sentí inseguro, no me permití salir en la noche: fue una situación muy brava.

¿Cómo eliges los lugares que vas a visitar, cuál es el criterio? Cuando empecé, recorrí todo Sudamérica, y tras esa valiosa experiencia me di cuenta que mi comunidad me pedía países más lejanos, y en esta actividad, para encontrar un equilibrio, siempre hay que conversar con tus seguidores y decidir ambos. Finalmente, me pidieron que vaya a un país africano. Y de los países, el que tiene más conflictos y tiene más para contar, era Sudán del Sur, así que llegué hasta allí y a la gente le gustaron los videos.

¿Y ese proceso de selección continúa?

Así es, cuando terminé mi estadía en Sudán del Sur, les comenté nuevamente otras dos opciones que eran Pakistán y Afganistán que son países cercanos, o India o Bangladesh, que son naciones que a me gustaría visitar; tras la consulta se decidió por los primeros Pakistán y Afganistán. Luego de esa primera conversación. teniendo el destino, empieza la investigación y contactar a la gente de los países, agencias de turismo.

El costo de cada viaje es básico. Sí, es importante, porque tienes que calcular el tema de la vivienda, el costo de la seguridad, del guía turístico del lugar, tienes que calcular el tema de los viáticos, todo marchará bien en base a tu presupuesto.

Ante tanta oferta de contenidos en redes, ¿qué le va permitir a un youtuber destacar y mantenerse.

Ser auténtico te va a permitir conectar con un público que se sentirá identificado contigo, además, debes crear un contenido de valor, conectar con el público, esa es la clave. ¿Qué significa que tu contenido sea de valor? que la información que tu brindes, sea verdadera, que la gente cuando te ve y te escucha sienta que eres absolutamente honesto y sincero.

También es básico monetizar tus cuentas para ir ganando dinero con tus contenidos.

Bueno, yo me demoré cuatro años en vivir de lo hago, hay oportunidades para ganar dinero por YouTube y Facebook, cuando llegas a cierta cantidad de seguidores y a videos reproducidos, ellos van poniendo publicidad a tus videos y eso te lo depositan en tu cuenta. Para eso, necesitas crear contenidos interesantes y que se vean tu videos.

¿Cuánto debe durar un video en YouTube para que la gente no te abandone? Si el contenido es atractivo, no se va aburrir. Si el contenido me gusta, yo lo voy a ver. Yo considero poner un tiempo en los videos, si es de viaje entre 15 a 20 minutos, si es un podcast de 45 minutos a 1 hora, y si es rápido de comedia, tienes las plataformas de Tik Tok, de Instagram que en un minuto tienes que conectar.

Ahora vives en España, ¿por qué la decisión? Y a mí me duele un poco, me entristece que me haya alejado de mi familia, mi mamá vive en Estados Unidos, pero me duele más que todo por mi papá, que es taxista, y él siempre creyó en mí. Yo quiero seguir creciendo para que mi papá deje de taxear, prácticamente hace esa chamba, 28 años, ya tiene 73, y quiero retribuir esta ayuda a él. Yo decidí mudarme a España porque está más cerca a los países a los que quiero ir, en este transcurso me enamoré, me casé con una chica que conocí en un viaje de Dinamarca, así es que se viene un próximo Oliver Sonne, ¡Atentos!