Mauricio Mesones no deja nada al azar, cada paso en su carrera está lejos de la improvisación. Por eso, no resulta nada raro que ya se encuentre trabajando en proyectos para el próximo año y que desde Miami nos adelante qué es lo que se trae entre manos. “He venido para algunas conversaciones con artistas con los que me gustaría colaborar, ojo, no son peruanos. También vine a planificar para el próximo año, mucha gente me está llamando para venir pero es un poco complicado conversar por teléfono, por eso, vine para sentarme a charlar con ellos y planificar lo que haré”, dice el músico que este 31 de octubre estará en el Cumbia Halloween junto a Maricarmen Marín y Marisol en el Parque de la Exposición.

Los últimos dos años de tu carrera han sido muy buenos para ti, ¿cómo los calificas?

Yo creo que, y te lo digo con la mayor humildad del mundo, que todo es parte de un trabajo planificado. Todo lo que está pasando lo hemos planificado, decirte que solamente yo lo he hecho, no, hay todo un equipo de gente que se ha sumado al proyecto. Hay gente que dio un paso al costado, que en su momento su presencia fue beneficiosa y aportó mucho, pero todo lo que estamos haciendo es lo que planteamos al inicio, y lo importante es que no nos desenfocamos el objetivo.

Hay algo que se debe valorar, el público además de tu repertorio de clásicos de la cumbia, también ha aceptado tus temas propios.

¿Sabes lo que pasa? Yo nunca he renegado por grabar covers, porque primero, que no es fácil hacerlos, le das vigencia a una canción y eso es ponerla en valor, y es de alguna manera celebrar y agradecer a esos compositores que muchas veces están olvidados. Mucha gente dice, estás haciendo covers, sí claro, pero el compositor está feliz que vuelvan a grabar sus canciones. Ahora, yo me acuerdo cuando sacamos “La cumbia del amor”, es una canción que recién este año ha reventado en muchos sitios, nosotros sabíamos que la canción era importante, nosotros hemos seguido dándole, dándole, es la perseverancia y creer en tu propio proyecto.

Además de tu labor en la música, ¿qué importante ha sido la televisión en afianzar tu imagen, en hacerla más masiva?

La televisión es importante, pero también es importante con quién haces televisión, porque te ayudan a guiarte hacia lo que tú quieres decir.

Estuviste muy bien cuidado y producido...

Te lo digo sin ningún ánimo de sobar a alguien o tirarle flores. Yo creo que caí en el sitio adecuado de estar con “Rayo en la botella”, porque cuidan mucho de sus talentos, cuidan mucho de sus programas, y eso es lo que me ha tocado valorar, mira la suerte que yo he tenido. Gracias a La Voz, y gracias a El Gran Chef, en un mismo año, la gente ha podido ver todas las facetas que yo tengo,primero como músico, después como profesor, después como coach, y después que me vean el día a día en El gran chef, así yo soy. Así me visto todo el día estoy en jeans y polo negro. La gente me pudo conocer como realmente soy, Mauricio Mesones, no solamente el cantante “de”.

La cumbia y el folclore no andan con lamentos, buscan sus propios emprendimientos.

Quienes han podido entender todo eso son los del ambiente de la música urbana, y ahorita hay un crecimiento de música urbana muy importante. Entonces, en vez de renegar y decirle a la gente que hace otro género, y decirle no te pongas a llorar, mejor es decirles, mirá en el caso del éxito real es este, por qué no lo comienzas a aplicar. Yo creo que eso es importantísimo. También es muy importante que los grupos comiencen, es una cosa que ya se viene haciendo afuera, que hagan conciertos, en festivales y eventos autogestionados, eso es importantísimo,

No estamos en tiempos de esperar que te toquen la puerta...

Es que si vas a estar esperando a que te contraten, te vas a quedar sentado en tu cama. La idea es trabajar, y cómo se trabaja, autogestionando, preparando buen material, preparando nuevas canciones, preparando conceptos nuevos de diferentes productos, y no meter todos los huevos a una sola canasta,