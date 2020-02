Mauricio Mesones ahora baila con su propio pañuelo. Lo bueno y lo malo en su carrera musical post Bareto depende de él y es consciente de esta apasionante nueva etapa que vive con intensidad.

“Lo tuve claro desde el inicio y cada vez que lo recuerdo me da un poco de miedo, pero es un reto bonito. Si bien es cierto, antes yo proponía canciones y las hacían, la mayoría de las que hizo Bareto fueron propuestas mías, pero ahora van a sonar como yo quiero. Parto de un trabajo desde la fuente, si hay una línea de guitarra que me gusta busco al guitarrista, si se puede hacer el tema en el estudio que se grabó hace años lo busco. Todo esto para tener un punto de partida mucho más honesto y muy pegado a lo tradicional”, dice el cantante que acaba de lanzar “Pagarás” clásico del compositor Manuel Mantilla.

¿Alguna vez grabaste y cantaste temas que no te hayan gustado?

Yo no toco, ni nunca he grabado un tema que no me guste. Esta vez elegí “Pagarás” porque a mí me gusta un montón, y también la obra de Manuel Mantilla dentro de los compositores de cumbia. Quiero ampliar el aspecto de la cumbia con una sonoridad nueva, porque tengo una linea de vientos que no solamente va a sonar como cumbia tradicional, la agarro como punto de partida, para poder experimentar nuevos sonidos.

La cumbia tradicional peruana está atravesando por un buen momento. Hay mucho interés de la gente joven por su sonido y estilo...

No esperaba este buen momento de mucha gente joven que está buscando y escuchando cumbia peruana, que coincide con mi lanzamiento como solista. No fue premeditado porque no esperaba que mi salida de Bareto fuera tan rápida .

Consideras que se le ha hecho justicia a Enrique Delgado como “el papá de la cumbia peruana?

Lamentablemente hay muchos no saben quién es. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es que con toda la gente de la cumbia tradicional que he podido conversar, si bien es cierto que hay muchas cosas en las que están en total desacuerdo, pero el punto en el que todos coinciden es que Enrique Delgado es el creador de ese sonido tan nuestro.

Esa guitarra eléctrica inconfundible...

La característica es la guitarra electrica tocada sin uña, con dedo. Punto de partida esencial que han influido en el sonido característico de la cumbia peruana.

¿Lograste con Bareto romper ese falso concepto de que era un grupo que se subía al coche del éxito de la cumbia?

Con casi todos las orquestas y los grupos tengo y tuve muy buena relacion. Siempre fui honesto, yo hago cumbia y escucho cumbia desde chico, no me subí al coche. No vengo de otro género.

¿Hacia dónde apunta tu carrera?

Es complicado porque hay muchas cosas que ya hice. Tratar de desarrollarme en el extranjero, giras a otros países, festivales internacionales, ya lo hcie con Bareto. La mejor manera de desarrollarme ahora es de adentro hacia afuera, es mucho más honesto en este momento en esta etapa. Quiero empezar a trabajar en función del mercado peruano.

Perfil

Mauricio Mesones, cantante

En el colegio ingresa al Taller de Zampoña. “Me dediqué a tocar y allí ya sabía que quería hacer música toda mi vida”, recuerda Mesones quien también estudió la carrera de Administración hotelera y la desarrolló unos años.