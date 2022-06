“Cuando me propusieron el personaje me dijeron que habrían dos elementos en la trama que me iban a llamar la atención, uno, que iba a aprender lenguaje de señas y eso fue lo que primero que me atrapó e inmediatamente acepté ingresar en el proyecto. A los actores y actrices nos gustan siempre los retos, y cuando me lo ofrecieron me pareció genial”, dice la artista.

¿Y lo otro que te motivó fue la música?

Sí, me encantó que en la historia yo aprendería a cantar y ese siempre fue uno de mis sueños desde pequeñita. En el colegio salía a cantar muy pocas veces porque yo me sentía mucho más cómoda actuando. Siempre he participado en los concursos de teatro, pero toda la vida he tenido guardadito lo del canto. Es más, cuando terminé el colegio, lo primero que se me vino a la mente fue matricularme en el conservatorio de música para ser cantante de ópera.

Pero cambiaste de planes...

Y eso que no quería apostar por la actuación porque mi hermana mayor ya estaba por ese camino y pensaba que debía descubrir mi propia personalidad, no quería imitarla. Al final, a mí también me encantó el arte dramático que me hizo olvidar mis sueños en la música.

No te equivocaste en la elección, eres una de las actrices que más trabaja y tus roles en “Dos hermanas” y “Luz de Luna 2″ son totalmente diferentes.

Todos me dicen: guau ahora te veo como más niña, no puedo creer que seas la misma que encarnó a Fiorella Berrospi. Y yo les contesto que eso es lo rico de la actuación, el poder transformarse en cada papel. Quiero llegar a ser una actriz camaleónica para que me vean distinta y en diferentes personajes; así se está logrando este objetivo mío de ser versátil y seguir aprendiendo.

La carrera artística es dura, ¿imaginabas que iba a ser tu profesión?

Desde niña me ha apasionado el arte, pero nunca imaginé que esa sería mi profesión. Yo era muy aplicada en todos los cursos, los profesores pensaban que iba a seguir matemáticas, ciencias naturales, cada uno pensaba que me iba a ir por esos lados, pero siempre desde pequeña he actuado, lo que finalmente me llevó a encontrar mi vocación.

Todo empezó con la serie sobre Dina Páucar...

Gracias al boom que fue esa miniserie me convocaron para hacer nuevos proyectos, pasar los castings y estar en varias producciones. Me acuerdo clarísimo que cuando tenía 21 años me pregunté qué es lo que más quiero y es allí donde me puse a pensar que era verme en la pantalla grande. Desde ese momento traté de enfocarme mucho más en el cine me propuse conocer a la gente que hace cine sin bajar la guardia.

¿Cuántas veces te han dicho no en tu carrera?

Muchas veces y más me lo han dicho en el cine, porque de repente no das con el perfil. Duele un poco, es cierto, pero eso no provocaba que me derrumbara totalmente y dejara de de seguir mi sueño.

A los jóvenes que están empezando esta carrera, ¿te aventuras a darles un consejo?

Creo que el primer factor es no pensar que van a ser famosos porque eso viene por añadidura. Yo creo que los jóvenes se deben enfocar en ser los mejores en cuanto a la actuación, deben retarse para ser versátiles en cualquier personaje que ellos quieran interpretar. Con trabajo y disciplina van a poder conseguir destacar, los contratos van a venir, de repente la popularidad que te trae ser un actor, actriz, pero gracias al trabajo constante es que te mantendrás en este camino de ser actor o actriz.

Has grabado canciones para la novela con Juan Carlos Fernández, ¿pronto te veremos en conciertos?

Puede ser que la gente vea ahora a una Mayella distinta, tengo la oportunidad de ir puliendo poco a poco lo que es el canto, ese talento que lo tenía guardado y que ahora quiero realmente perfeccionarlo. Cantar siempre fue uno de mis sueños y gracias a Luz de Luna, por ese lado, ya me van a ir conociendo.

Mayella Lloclla

Es una de las artistas más talentosas de su generación, que ha logrado destacar tanto en televisión, cine y teatro. Gracias a la telenovela “Luz de Luna 2″ está acercándose a la música y ha grabado varios temas.

