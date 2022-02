Mayella Lloclla pasará a la fila de las casadas. La actriz anunció, a través de sus redes sociales, que ella le pidió matrimonio a Jhefry Vásquez, el padre de su hijo.

Con un extenso y emotivo mensaje, la actriz nacional le contó a sus seguidores que ella planeó la pedida de mano frente al mar, pero para ello tuvo que hacer una mentira piadosa.

“Hace unos días que tenía muchas ganas de contarles el por qué estoy más feliz de lo normal. Nadie sabe, ni nuestras familias, ni nuestros mejores amigos y en este momento se están enterando junto a ustedes... Le propuse a Jhefry que sea mi modelo para mis joyas CAO pero era una mentirita piadosa porque en verdad le tenía una sorpresa... Le iba a pedir que se casara conmigo”, contó Lloclla.

“Entonces, llegó el gran día y nos pusimos hermosos para la supuesta sesión de fotos y videos. Llegamos a la locación que ya había organizado con anticipación para que sea una tarde/noche muy especial, pero lo que no se imaginaba, era que todo eso lo planeé pensando solo en él”, añadió.

Mayella Lloclla estuvo separada del amor de su vida

Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez iniciaron su romance cuando apenas eran unos adolescentes. En 2011, la actriz estaba grabando la telenovela “Yo no me llamo Natacha” y quedó embarazada de su hijo Gael. Tras su nacimiento, la actriz no se comprendía con su pareja y desde entonces se separaron, pero muchos años después se reconciliaron.

“Estuvimos separados bastante tiempo, pero hemos vuelto. Luego de que nació Gael, no nos entendimos, cada uno tenía sus propios sueños y dijimos ‘esto no funciona’. Sin embargo, pensando en nuestro hijo, siempre hemos tratado de llevarnos bien”, narró la actriz en entrevista con El Comercio..

“Hubo un momento en que yo deseaba retomar la relación, pero él no quería, y cuando él quiso, yo ya estaba en otra. Pero después de seis años, volvimos”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO

Néstor Villanueva dice que dio todo por su matrimonio

Néstor Villanueva dice que dio todo por su matrimonio https://www.americatv.com.pe/