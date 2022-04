A través de sus redes sociales, Mayra Couto se pronunció sobre el regreso de ‘Al fondo hay sitio’, serie que la catapultó a la fama gracias a su personaje tan querido de Grace Gonzáles.

“Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros. ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere!”, es lo que se lee como leyenda que acompaña a un video de la actriz.

En el detrás de cámaras, que compartió Mayra, es una escena que grabó hace varios años, cuando su personaje se recupera y puede volver a caminar. En las imágenes aparecen Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez, y Erick Elera.

Gustavo Bueno descarta que Nicola Porcella y Andrea San Martín integren AFHS: “Eso tiene que ver con actores de verdad”

El actor Gustavo Bueno, confirmado para la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, negó que Andrea San Martín y Nicola Porcella vayan a integrar el elenco de la exitosa serie de televisión.

El artista dijo en una entrevista para Infobae que los mencionados chicos realities no funcionarían en Al Fondo Hay Sitio.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posiblidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad”, dijo Gustavo Bueno para el referido medio.

“Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, comentó Gustavo Bueno.