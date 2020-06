Mayra Goñi también usó su cuenta oficial de Instagram para comunicar el fin de su relación sentimental con Nesty y aceptó que la relación fracasó por responsabilidad de ambos y que la distancia, debido a la cuarentena, también influyó.

“Comunicarles que mi relación sentimental con Nesty llegó a su fin con los mejores términos. Por respeto a él y nuestras familias, no entraremos en detalles. Lo único que puedo decir es que cuando una relación fracasa o deja de funcionar, ambas personas son responsables; y pues en nuestro caso, la distancia nos jugó una mala pasada y llevó a esta decisión”, escribió la actriz en la mencionada red social.

En ese sentido, Goñi también expresó su agradecimiento con la familia del cantante de reguetón y le deseó las mejores bendiciones para sus proyectos musicales.

“Estoy muy agradecida por todo lo vivido a su lado, es una gran personas, además de ser muy talentoso. Siempre le desearé lo mejor en su vida, y mucho éxito en su carrera. Que Dios bendiga cada uno de sus proyectos. Todo mi cariño, respeto y admiración para Nesy y su familia”, finalizó.

Por su parte, Nesty dijo que él no terminó la relación, dando a entender que Mayra Goñi habría decidido ponerle punto final al vínculo amoroso que los unía.

“Por cariño y respeto a todos mis fans, lamento informarles que desde el día de hoy mi relación sentimental con Mayra Goñi ha terminado. Por respeto a esos lindos momentos que vivimos, a nuestras familias y a nuestros fans, no daré detalles de la ruptura, sin embargo quiero aclarar que no fui yo quien terminó la relación”, manifestó el cantante.

