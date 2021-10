Este 18 de noviembre se exhibirá en las salas de todo el Perú la primera comedia peruana protagonizada, producida y dirigida por mujeres, se trata de “Medias Hermanas”, película nacional cuyo elenco está encabezado por Magdyel Ugaz y Gianella Neyra, está dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Tondero. Para Magdyel Ugaz y Gianella Neyra, sus protagonistas y productoras, “Medias Hermanas” las puso a prueba, ya que cada día de rodaje era un reto nuevo pero también una nueva oportunidad para lograr algo que definitivamente les cambió la vida.

experiencias. “Medias Hermanas’ me sacó de mi zona de confort y me puso en una posición totalmente nueva que es estar detrás de cámaras. Me hizo ver y ser parte del proceso de creación de una ficción, me dio la gran responsabilidad de tomar decisiones que afectaban directamente el curso de la película, me ha retado de muchas maneras, me hizo mirar y descubrir capacidades que no imaginaba que tenía” señala Magdyel Ugaz.

“Esta es la oportunidad de seguir contando historias, de encontrar espacios nuestros, de generar oportunidades más allá de las circunstancias para todos. Como actriz, como mujer, como loca emprendedora que soy. Estoy más que feliz con esta aventura y hacerlo con este grupo de talentosos, profesionales y personas hermosas”, afirma Gianella Neyra.