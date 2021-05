La actriz de la popular serie ‘De vuelta al barrio’, Melania Urbina alzó su voz de protesta, una vez más, contra el ciberacoso del que es víctima casi a diario. Aseguró que todas las semanas tiene que denunciar o bloquear una cuenta con ayuda de sus seguidores.

La actriz manifestó estar harta de esta situación y puntualizó que lo importante es que este problema se visibilice y nunca más se justifique a un acosador ni se culpe a la víctima.

“Estoy sorprendida las dimensiones que ha tomado el tema del acoso a raíz de la denuncia que hice hace unos días, y no es una denuncia que no haga todas las semanas. Los que me siguen saben que todas las semanas publico a algún acosador para que me ayuden a bloquear la cuenta. No entiendo, salió como Melania denuncia a un acosador, tengo un montón de acosadores anónimos, no se trata solo de denunciarlos y olvidarnos porque se crean cuentas falsas, lo bloqueas, abren otra cuenta y te siguen acosando”, expresó indignada, Melania Urbina.

“Esto es algo que sufrimos todas las mujeres, por qué se sorprende. No importa la edad, que seas actriz, que hagas una escena en la azotea. Al menos visibilicemos el problema y no justifiquemos el acoso, de ninguna manera, no tiene justificación”, agregó la actriz en sus historias de Instagram.

Aseguró que hay gente que le dice que se merece el acoso por haber realizado la escena de la azotea en la película peruana Django, también porque es una persona pública o le aconsejan simplemente desactivar los comentarios y olvidarse del asunto.

“Así hemos vivido toda la vida, normalizando la violencia para sobrevivir, nosotras mismas hemos tenido que hacer eso para sobrevivir, pero ya no. Ya estamos hartas, la primera vez que me metieron la mano fue a los 12 años en el micro... No conozco a una sola mujer que no haya pasado por algo (así), ni una sola... Los únicos responsables del acoso son los acosadores”, finalizó Urbina.