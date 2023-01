El popular comediante Pablo Villanueva ‘Melcochita’ hizo caso omiso a las declaraciones de su hija Susan Villanueva, quien afirmó que su padre recibe maltratos físicos por parte de su esposa. Asimismo, aseguró que solo se sentirá afectado cuando pierda el cariño de su público, mientras tanto, no piensa caer en dimes y diretes con sus hijos.

“La boca aguanta todo. Yo no me meto con nadie, estoy callado. El pueblo sabe cuánto daño me han hecho, pero son mis hijos y uno no puede estar peleando con ellos. Cada uno tiene su manera de pensar y no puedo hacer nada en contra de eso. No voy a responder a lo que digan las personas porque sería seguir el juego ”, expresó el cómico para el diario ‘Trome’.

Por otro lado, Melcochita desmintió a su hija Susan Villanueva, quien aseguró que el comediante era víctima de agresión física por parte de su esposa y afirmó que vive feliz junto a su familia.

“ Eso es mentira, jamás ha ocurrido algo así. Yo vivo en paz y tranquila con mi esposa e hijas. No me meto con nadie porque soy un hombre muy respetuoso ”, indicó.

Además, sostuvo que no le incomoda que su hija ventile los temas familiares a la opinión pública: “ No me molesto porque sería pisar el palito y darles el gusto. Lo único que me puede molestar es que el pueblo me deje de querer. Si me estreso o preocupo, el que saldrá ganando es el enemigo ”, concluyó.

