Melissa Klug molesta con 'Mujeres al Mando' por "línea editorial a favor de Jefferson Farfán" (VIDEO)

El enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa acaparando los medios de espectáculos. Esta vez, el programa 'Mujeres al mando' se comunicó con la popular 'Blanca de Chucuito' para conocer su descargo sobre un video que se viralizó en redes sociales donde aparece haciendo publicidad junto a su hijo.

Sin embargo, Melissa Klug reaccionó molesta ante la pregunta que le hizo la reportera del programa, luego de que ella anunciara acciones legales contra Jefferson Farfán por incluir en su película a sus dos hijos sin su autorización.

"Quieres que te diga verdad y eso lo puede verificar su papá. Ese celular es de mi hijo y como costaba mucho la reparación y el padre no quería arreglarlo, un proveedor se ofreció y por eso yo le di el agradecimiento", dijo la 'chalaca'.

"¿Me copias? ¿O no me estás entendiendo? Porque si no me entiendes o ustedes ya tienen una línea editorial a favor de él, por las puras te estoy dando declaraciones", agregó molesta Melissa Klug.

La expareja de Jefferson Farfán también mostró una fotografía con la que acusó al futbolista peruano de haber posado junto a sus hijos para una marca de la cual sí es imagen.

"Jazmín sabe perfectamente que él es imagen y cobra y sube a sus historias agradeciendo la marca con mis hijos", sostuvo Melissa Klug.

Las declaraciones de Melissa Klug incomodaron a las conductoras de 'Mujeres al mando', por lo que Jazmín Pinedo no dudó en hacer una aclaración.

"No sé a qué se refiere Melissa con que yo sé cuánto puede cobrar Jefferson Farfán. Sí sé de publicidad, pero la verdad es que no soy su mánager como para manejar esa información", señaló la popular 'Chinita'.

Por su parte, Cathy Sáenz también se pronunció sobre las palabras de Melissa Klug y aclaró que no tienen ninguna línea editorial, menos a favor de Jefferson Farfán.

"Este no es un programa periodístico ni tampoco de espectáculos. Es un magazine que no tiene una línea editorial. Yo me siento acá a decir lo que pienso y siento y creo que las tres somos libres de hacerlo. Nosotros decimos lo que pensamos. Acá no hay ninguna línea editorial que está abogando por Jefferson", sostuvo Sáenz.