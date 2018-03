Melissa Klug: polémica por animal vivo servido en su plato (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Melissa Klug retiró recientemente una publicación en su Instagram Stories en la que mostraba un pescado aún vivo que formaba parte de su almuerzo durante su visita a un conocido restaurante de comida japonesa en Lima.

La grabación causó polémica en las redes sociales y generó críticas de parte de los cibernautas. Incluso la publicación fue compartida más de 30 mil veces en Facebook.

"Compartan por favor. No permitamos que el restaurante Costanera 700 siga "decorando" de esta forma sus platos. La gastronomía es un arte y nadie les exige ser veganos o vegetarianos pero la presentación o agonía innecesaria de un animal para satisfacer morbos o ideas sádicas NO ME PARECE! COMPARTAN", escribió Aymet Tello, quien hizo la denuncia.