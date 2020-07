Tras haber sido captada paseando en su camioneta con el joven futbolista de Universitario, Jesús Barco, Melissa Klug brindó una entrevista al programa de Magaly Medina para aclarar cuál es la relación que mantiene con el deportista 13 años menor que ella.

“Tenemos muchos amigos en común, somos del mismo barrio. Él no es una persona ajena en mi vida, conozco a todos sus amigos, a toda su familia. O sea, no hay nada que ocultar”, dijo en un inicio la popular ‘Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug habló sobre su relación con el futbolista de Universitario. (Video: ATV)

Pese a que la conductora de televisión remarcó que había mucha confianza entre ellos en las imágenes que fueron captadas por sus cámaras, Melissa Klug dejó en claro que no había más que una amistad.

“Hay lo que tú estás diciendo, mucha confianza, es verdad. Tus imágenes hablan sola, hay confianza, ahí no se ve nada. Solamente hay una simple amistad y te puedo asegurar que no va a ser la única persona con la que me verán”, manifestó la expareja de Jefferson Farfán.

Asimismo, Melissa Klug marcó distancia de Yahaira Plasencia, quien en un inicio también decía que solo mantenía una amistad con el futbolista peruano.

“Nos conocemos de hace mucho tiempo, él no es una persona ajena en mi vida. Ese día era mediodía y no estoy escondiéndome, no estoy haciendo nada malo”, sentenció Melissa Klug.

