Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta tras presuntamente protagonizar un nuevo episodio de violencia. Jorka Otoya Tupayachi denunció a la influencer en la comisaría por acosarla y amenazarla de muerte vía WhatsApp.

“A los días me escribió con lisuras diciéndome: ‘¿Qué tienes con Youna?’. Después de tiempo hablo con él y le pregunto si todavía Samahara me tenía cólera y me dice que: ‘sí, cuando te vea te va arrastrar, te va pegar, te va matar’”, contó la tatuadora.

A través de sus redes sociales, Melissa Klug mencionó que Samahara Lobatón ya es una persona grande y responsable de sus propios actos.

“Ella es mayor de edad y es consecuente de sus acciones. Yo no tengo nada que decir públicamente, lo haré en privado. Besos”, dijo la chalaca.

Samahara Lobatón tras denuncia de acoso de amiga de Youna: “Esa conversación está editada”

Samahara Lobatón aseguró que los chats que mostró la amiga del padre de su hija son editados, aunque reconoció que ese número de WhatsApp sí es suyo pero solo lo utiliza para trabajar.

“Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, indicó.

Luego continuó con: “si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque esa conversación es editada, como te digo, no tengo idea de quién es”.