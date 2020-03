A un mes de haber dado a luz a su segunda hija, Melissa Loza sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales mostrando la figura que luce tras convertirse en madre por segunda vez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contó a sus seguidoras cómo hace para mantener sus medidas a poco de haber dado a luz a su pequeña hija.

“Hola hermosas! Les cuento que el 29 cumplí un mes desde la llegada de mi bebé (Erikita) y muchas me escriben para saber qué hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo, para volver al cuerpo de antes a mí me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable faja desde el día 02 de dar a luz”, contó la popular ‘Diosa’ en su última publicación.

Como se recuerda, a sus 37 años Melissa Loza se convirtió en madre por segunda vez, después de 18 años de haber dado a luz a su primera hija. Actualmente, la modelo se encuentra alejada de la televisión y los realities, pues prefiere dedicarse a su faceta como madre e ‘influencer’.