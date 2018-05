Melissa Loza ignora el pedido de Xoana González para regresar al Perú (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Pese a que Xoana González le ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones, Melissa Loza se mantiene firme en no levantar la orden de captura que existe en contra de la modelo argentina.

“En realidad acá no se trata de dinero, se trata de manchar el honor de una persona y con eso no se juega. No tiene nada que ver el tema monetario”, declaró la popular 'Diosa', quien le interpuso una demanda por difamación agravada.

Según declaró Xoana González en ¡Válgame Dios!, ella ya pagó la reparación civil de 10 mil soles que le pedía la integrante de Esto es Guerra. Sin embargo, Melissa Loza aseguró que para ella su caso ya es un tema cerrado.

“Es un tema que ya está más que claro, ya salió mi abogado a hablar, no tengo nada más que acotar. Es un tema cerrado para mí y para el caso también”, manifestó la chica reality.