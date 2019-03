​Melissa Loza se pronuncia tras la detención de su pareja por la policía antidrogas

Síguenos en Facebook

Tras la detención policial de Juan Diego Álvarez Noval, quien fuera pareja de la modelo Melissa Loza, esta se ha pronunciado al respecto a través de un comunicado.

"Rechazo cualquier participación ante los hechos judiciales que afronta Juan Diego Álvarez Noval y reitero la voluntad de colaborar con las instancias correspondientes para que prevalezca la verdad", comunica Melissa Loza.

Junto a esto, la modelo y ex integrante de Esto Es Guerra, pide que no la vinculen con el consumo de drogas: "Rechazo las declaraciones que buscan vincularme falsamente con consumo de drogas. Soy una profesional con más de 10 años como persona pública, tiempo en el cual he mantenido una conducta responsable e íntegra, dedicada al deporte y a un estilo de vida saludable".

Además, ha anunciado que tomará medidas legales: "De ser necesario, iniciaré las acciones legales respectivas contra las personas o medios de comunicación que busquen difamarme (...)".