Melissa Loza sobre retorno de Xoana González a Lima: “No puedes mancillar el honor de una persona”

Melissa Loza reapareció en la pista de baile de ‘El artista del año’. La ‘ex chica relity’ se lució con un atuendo de color azul al ritmo de la canción "Aguanilé", demostrando mucha sensualidad y su talento para el baile.

Tras bambalinas, Melissa Loza se animó a hablar con la prensa sobre el retorno de Xoana González a Lima. Como se recuerda, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ mantuvo una disputa legal con la argentina por el delito de difamación que casi la lleva a la cárcel.

"Ese es un tema en el que ya no tengo nada que ver. Esto que sirva para todo el mundo, porque no pueden mancillar el honor de una persona y denigrarla de esa manera sin fundamentos. No me parece, no está bien y así como existe una justicia divina, acá también hay leyes", comentó Melissa Losa.

Luego finalizó con un particular consejo para la argentina: "No puedes ir por la vida deslenguadamente hablando mal de nadie, sobre todo, manchando el honor de la persona".

Cabe mencionar que hace unos meses Melissa Loza acaparó todas las portadas de los medios de prensa luego que su madre se presentara en el programa de Magaly Medina para acusar a su novio por secuestro y también por microcomercialización de drogas.