Compañeras de Melissa Loza envían mensajes de felicitaciones por embarazo

La noticia del embarazo de Melissa Loza no solo ha emocionado a todos sus seguidores, sino también a sus amigas cercanas de “Esto es Guerra”.

Angie Arizaga, Karen Dejo y Paloma Fiuza se animaron a enviarle tiernos mensajes por su nueva etapa y manifestaron sentirse felices y emocionadas por la modelo chimbotana.

“Lo importante aquí es que nuestra Melissa Loza está embarazada y su deseo de ser mamá se le hizo realidad así que todas mis bendiciones para ella. Estuve hablando con ella por mensajitos y le desee mucha suerte”, dijo Karen Dejo a las cámaras de América Espectáculos.

Paloma sostuvo que le alegraba que el deseo de convertirse en madre por segunda vez se le haya cumplido a su amiga.

“Yo me he enterado que está embarazada y me dio mucha felicidad. Melissa siempre ha querido tener otro bebé y en buena hora, estoy feliz por ella”, dijo la brasileña.

“Ella hace tiempo quería ser mamá nuevamente, así que estoy feliz por ella. No la veo hace mucho tiempo, pero sí me comunico con ella de vez en cuando, es algo que siempre ha querido”, dijo por su parte Angie Arizaga.

Casi 8 meses alejada de la TV, Melissa Loza a través de su cuenta oficial de Instagram compartió la noticia de su segundo embarazo con un video de la ecografía 4D de su bebé.

Melissa Loza acaba de sorprender a todos al anunciar que se convertirá en madre por segunda vez luego de 17 años, fruto de su relación con su novio Juan Diego Álvarez.