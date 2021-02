Un viejo adagio asegura que “el secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto se presentan”, y esa parece ser la clave de Melissa Paredes, quien desde el último lunes -por la mañana- asumió un nuevo reto en su vida, al frente del magacín “América Hoy”, junto a la experimentada Janet Barboza y Ethel Pozo.

Empezaste en el modelaje, incursionaste en el canto, sigues actuando y ahora asumiste un nuevo reto en la conducción. ¿Cómo lo tomas?

Siento que soy una persona muy afortunada, nunca me imaginé estar donde estoy el día de hoy. Estoy muy agradecida por las oportunidades que me da la vida.

¿Convencida de que llegaría esta oportunidad en tu vida?

Uno no se lo espera, pero siempre trabajamos por esto. Siempre he buscado hacerme notar, porque así es el mundo de la televisión.

Te pusiste una valla muy alta, afirmando que querías ser como Gisela Valcárcel...

Para mí es un gran referente de la televisión, creo que es la reina, y creo que todas anhelamos eso.

A nivel laboral, no te puedo ir mejor porque también retomaste las grabaciones de la telenovela “Dos hermanas”.

Definitivamente, era algo que teníamos planeado para este año, aunque no sabíamos cuándo iba a ser exactamente. Apenas nos dieron la noticia fue increíble.

Antes estuviste en un reality, pero ahora estás en otra etapa de tu vida, ¿volverías a un formato similar más adelante?

Yo no descarto nada en esta vida, porque uno nunca sabe. Estoy feliz donde estoy y donde me toque estar mañana será bien recibido. Las oportunidades uno las agarra cuando se presentan, esto es televisión, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona.

¿En qué tipo de trabajo no te ves definitivamente?

Yo creo que todo trabajo es digno y lindo, no descarto ninguno en realidad. Definitivamente, no he pensado nunca en eso.

A inicios del año pasado te tocó estar alejada de tu esposo, Rodrigo Cuba él estaba jugando en México, y ahora otra vez están alejados...

¡Yo no sé qué pasa! La vida me está poniendo pruebas en el camino, no entiendo, lo juro. Es como un “déjà vu”, cuando dijeron cuarentena otra vez, y mi esposo ahora en Trujillo y yo por acá, me dije: ‘vuelve a pasar lo mismo’, pero a mal tiempo buena cara.

Queda seguir trabajando por la relación...

Estamos con toda la actitud de seguir amándonos a pesar de la distancia, de seguir cuidando a nuestra hija. No es lo ideal, ni lo mejor, pero quién dijo que las cosas buenas eran fáciles.

¿Incrementar la familia es una posibilidad?

No voy a negar que me encantaría tener otro bebé más, es un sueño de ambos, tener dos, pero vamos a ver qué pasa, pero es algo que nos ilusiona mucho, que nos hace palpitar el corazón.

¿Un varoncito para completar la parejita?

Lo que Dios quiera, y ahí sí me gustaría “cerrar la fábrica”, porque me gusta planificar mucho y ser consciente de todos los gastos, yo creo que con dos hijos estaría bien. Pensar en un tercero sería más complicado, aunque no imposible.

Melissa Paredes

30 años. Se crió en el populoso distrito de Ventanilla y participó en varios concursos antes de triunfar en el “Miss Perú”. Posteriormente, incursionó en el canto y en la actuación, protagonizando un melodrama.