Melissa Paredes sigue siendo noticia tras su reaparición en televisión como conductora de “Mujeres al mando”. La modelo y expresentadora de “América Hoy” aprovechó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Paredes publicó un reflexivo mensaje en el que hace hincapié de que su vida “no es perfecta”, pero que sigue adelante pese a las adversidades.

“Mi vida no es perfecta, la mayoría de las cosas son difíciles para mí. Pero nunca me rindo, creo que las cosas buenas están por venir, mi fe es mayor que mi miedo”, fue la publicación de una página que republicó Melissa Paredes en referencia a su actualidad.

Melissa Paredes y el reflexivo mensaje que compartió en redes sociales. (Foto: @melissapareds)

MELISSA PAREDES CONFESÓ QUE ES CELOSA

En su reciente aparición en el programa “Mujeres al mando”, Melissa Paredes contó detalles de su nueva relación y dijo que se ha convertido en una mujer celosa, lo cual no era cuando mantenía una relación con el futbolista Rodrigo Cuba. Ante esto, diversos personajes del medio no han dudado en dar su posición.

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuento que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, señaló Melissa Paredes en entrevista con “Mujeres al Mando”.

