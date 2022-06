Negó todo. La ex presentadora de televisión Melissa Paredes rechazó la denuncia que su expareja, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, realizó en su contra.

El padre de la menor hija de Paredes la acusó de “extorsión y chantaje” según reportó el programa “Magaly TV La Firme”.

La situación se produjo, en palabras del deportista, durante una llamada telefónica. Según detalló, Paredes intentó condicionarlo para que ambos se reunieran en determinado lugar o, en su defecto, lo demandaría por afectar la “indemnidad sexual” de su hija.

Pese a que la modelo publicó un comunicado, a través de sus redes sociales, precisando que no hablaría del tema por el momento; envió un mensaje al presentador del programa “Amor y Fuego” Rodrigo González.

“Solo te puedo decir que el proceso ya se está dando. Por lo tanto no puedo hablar del tema públicamente. Lo que sí he presentado la llamada completa a la Fiscalía, en ningún momento hubo extorsión ni chantaje. Jamás le he pedido nada a cambio. Cuando termine el juicio hablaré”, manifestó.

