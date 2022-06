En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó supuestas pruebas de la reciente denuncia del futbolista Rodrigo Cuba a su exesposa Melissa Paredes, donde lo estaría extorsionando y chantajeando.

“Lo que averiguamos según nuestras fuentes es que ella estaba en una comisaría, donde supuestamente iba a hacer una denuncia, y lo llama al Gato (Cuba) a decirle si tú no haces esto o aquello voy a poner una denuncia. Y textualmente en el audio, al que no pudimos tener acceso, pero que presentó Rodrigo Cuba, ella le dice algo así como ‘Vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija’”, relató Medina.

Melissa Paredes podría ir seis años a la cárcel.

La abogada Katty Cachay estuvo en América Hoy, donde contó que, si se demuestra que Melissa Paredes está extorsionando y chantajeando a su expareja, podría ir a la cárcel-

“¿Qué pasaría con Melissa Paredes si efectivamente se comprueba todo lo que dice el Gato Cuba, que ha sido chantajeado, que pasaría con Melissa Paredes como madre?”, preguntó Janet Barboza, por lo que la abogada responde: podría ser sancionada penalmente de tres a seis años (...) t odo delito mayor a cuatro años acarrea una pena privativa de la libertad”.

“si ella llamó y dijo: ‘si no vienes, te denuncio’, suficiente para que el delito se haya configurado”, expresó la abogada invitada al programa.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE LA ABOGADA





Abogada revela lo que pasaría con Melissa Paredes

TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE