La entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes no solo captó la atención de los televidentes, sino también de algunas figuras de la farándula local como es el caso de Rodrigo González, quien a través de su cuenta personal de Instagram opinó de la conversación que mantuvieron las excompañeras de “América Hoy”.

“Aquí estamos, mis amores, he leído sus comentarios, me decían que estaban haciendo una oración para que se dé esta conexión en directo. ¿Cómo se llama este show de la hipocresía?”, se le escucha decir mientras graba su televisor, donde se ve en directo la entrevista de Ethel a la modelo.

La figura de Willax TV también resaltó varios detalles sobre el escenario en el que se dio la entrevista. “Me encanta la puesta en escena. El cuadrito atrás, perfecto, la reina sin corona, ella en su casa con su propio cuadro, qué tal ego. Ella también pone los dibujitos (de su pequeña), ahí casual”, comentó entre risas el conductor de “Amor y Fuego”.

Rodrigo González acompañó el clip con un mensaje en el que expresó que Ethel Pozo se ‘ganó' un Pulitzer por su entrevista a Melissa, mientras que la modelo un Oscar por su actuación.

“¡Vaya numerito se montaron! Aquí va la conexión en directo de hoy. La Fariselita se gana un Pulitzer por la entrevista y la Paredes un Oscar por su actuación”, fue el mensaje que escribió sobre el video que en solo unos minutos alcanzó a tener más de 100 mil reproducciones y un sinfín de comentarios.

Los seguidores de ‘Peluchín’ reaccionaron inmediatamente en los comentarios y muchos coincidieron en que Paredes mejor se hubiera quedado callada.

“La hipocresía en su máxima expresión, el chiste se cuenta solo”, “Súper aburrido y recontra armado. No aguante ni 2 min con sus lágrimas de cocodrilo”, “Mejor se quedaba callada”, “Más habla, más la friega”, “Después que dijo que ella no era de su círculo cercano Después que dijo que ella no era de su círculo cercano”, “Yo me aburrí porque repetían la mismas preguntas y respuestas”, fueron algunas reacciones de los seguidores de Rodrigo González.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo aclara amistad con Melissa Paredes

Ethel Pozo aclara amistad con Melissa Paredes