Ocho meses después de ponerle fin a su matrimonio ante la emisión de un ‘ampay’ entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, la actriz peruana y Rodrigo Cuba volvieron a acaparar portadas por un nuevo enfrentamiento, pero esta vez, por la variación de la tenencia compartida de su única hija.

En medio de esta nueva polémica que enfrenta a la expareja, varios personajes del mundo del espectáculo e, incluso, familiares de los protagonistas salieron al frente para respaldarlos públicamente.

¿Quiénes apoyan a Rodrigo Cuba?

Jorge Cuba : Desde la difusión del ‘ampay’, el padre del ‘Gato’ Cuba se ha caracterizado por demostrar constantemente su respaldo al futbolista, e incluso fue una de las personas que estuvo muy cerca de él durante los trámites de su proceso de divorcio y tenencia de su hija.

Precisamente, el jugador del Sport Boys le confesó a Magaly Medina que el quiebre de su relación con su progenitor se produjo a raíz de que él decidió iniciar una familia con Melissa Paredes.

Magaly Medina: Si bien ha lanzado fuertes críticas contra Melissa Paredes y también contra Rodrigo Cuba, la conductora de espectáculos sorprendió recientemente al demostrar una posición a favor del futbolista.

Durante su programa de espectáculos, La ‘Urraca’ ha cuestionado el papel de madre de la actriz antes y después del ‘ampay’ con el ‘Activador’, y considera que el ‘Gato’ ha demostrado ser un mejor padre y madre para la pequeña.

“En todo este tiempo, Rodrigo Cuba ha demostrado ser mejor mamá que tú. Es una buena madre ese padre”, señaló la figura de ATV.

Rodrigo González: El conductor de “Amor y Fuego” ha sido uno de los principales críticos de Melissa Paredes por enviar diversas fotografías de su pequeña hija junto a su novio, Anthony Aranda, a Rodrigo Cuba, una situación que ha generado incomodidad en el deportista.

El popular ‘Peluchín’ demostró tener empatía con el ‘Gato’ al señalar que si él fuera padre también extremaría los cuidados de sus hijos y no los expondría a personas ajenas.

“¿No te parece muy pronto que le mandes una foto de ella en las piernas con la ingle? ¿qué es eso? ¡Con tu amante! Ni con el tío imagine con ese (…) Es desubicado”, manifestó.

¿Quiénes apoyan a Melissa Paredes?

Celia Rodríguez : La madre de Melissa Paredes también salió a respaldar a su hija públicamente y en una entrevista para “América Hoy” reafirmó que la actriz se encontraba separada cuando se difundió su ‘ampay’ con Anthony Aranda.

Tras defenderse a su hija, Rodríguez también dejó entrever que Rodrigo Cuba fue el primero en fallar a su matrimonio, sin embargo, este episodio solo habría quedado entre cuatro paredes.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 5

Ethel Pozo: La hija de Gisela Valcárcel ha sido una de las pocas figuras del espectáculo que ha sacado cara por Melissa Paredes al considerar que es importante que su hija pase más tiempo con la madre, pese a que existe de por medio una tenencia compartida con Rodrigo Cuba.

“Vamos por partes, esto me causa mucho dolor. Lo que Melissa Paredes está pidiendo es más días para poder pasar más días de colegio. Antes la niña estaba en nido, ahora está en colegio, que no le vendan gato por liebre, ella no está pidiendo más dinero”, dijo.

Christian Domínguez: El líder de la Gran Orquesta Internacional se mostró a favor del pedido de Melissa Paredes de modificar la conciliación con el ‘Gato’ Cuba, pues considera que una madre siempre debe estar con su hija.

“Yo sí considero que así nos cueste como padres, la bebé debe estar con la mamá. Madre es madre, siempre estará más pegada a la madre”, precisó.

