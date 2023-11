La hermosa Luciana Fuster, quien ostenta el título de Miss Grand International 2023, llegó a Tailandia y fue recibida por una multitud de fans entusiastas en el aeropuerto de Bangkok. Su llegada se convirtió en un emocionante encuentro con sus seguidores, quienes la sorprendieron entre gritos de alegría y admiración.

Los fanáticos de la modelo peruana demostraron su afecto ofreciéndole ramos de flores y, lo que más la sorprendió, un ramo de billetes, que la hizo sentirse extremadamente agradecida. Mientras recibía estos regalos, los fans expresaron su alegría con vítores y aplausos, lo que llenó de emoción a la Miss Grand International.

El asombroso recibimiento fue compartido en redes sociales por la propia Luciana, quien expresó su asombro y gratitud por el afectuoso recibimiento. “ No puedo creer estar viajando finalmente a lo que será mi casa por un año ”, escribió la exchica reality.

Por otro lado, Jessi Newton informó que la Luciana Fuster visitará Perú en diciembre, una vez que cumpla los compromisos que tiene pactados en Tailandia durante estos meses.

Luciana Fuster agradece a sus seguidores

La joven modelo y exchica reality compartió un video en sus historias de Instagram que capturó el emotivo recibimiento de sus seguidores en Tailandia, a quienes agradeció efusivamente por su hospitalidad. La escena mostraba a una multitud que sostenía pancartas con el nombre de Luciana y fotos suyas, demostrando cuánto la admiran y la apoyan en su viaje.

“ Siento que no les hablo hace mucho por acá, pero amigos les tengo que ser sincera. No creía que era real que acá en Asia daban estos regalos (muestra el ramo de billetes). Oh my god, thank you so much guys ( Dios mío, muchas gracias, chicos) ”, compartió la modelo.