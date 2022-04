El cineasta Michael Bay no fue ajeno a la polémica generada tras el golpe de Will Smith a Chris Rock durante la gala de entrega de los premios Oscar. El director tuvo bajo sus órdenes a Smith en las dos primeras entregas de “Bad Boys”.

En una reciente conversación con Yahoo, Bay aseguró que si bien toda agresión es condenable, el foco de atención debería estar dirigido a las víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“No lo vi en directo. En primer lugar, está mal para empezar, pero no me importa. Hollywood está muy ensimismado con sigo mismo. Hay bebés que están muriendo en Ucrania ahora mismo. Deberíamos hablar de eso. Realmente no me importa”, señaló Bay.

Asimismo, el también icónico director de “Transformers” aclaró que durante su trabajo con Will Smith nunca lo vio como una persona violenta. Además, aclaró que pensó que el golpe en el escenario se trataba de una parodia al ver la sonrisa del actor.

“He trabajado con él y no es ese tipo de persona. Nunca le he visto perder la calma de esa manera. Pensé que era un montaje porque vi su sonrisa. Pero luego le oí y supe que estaba enfadado”, puntualizó.

Como se recuerda, durante la última ceremonia de entrega de los premios Oscar, Will Smith protagonizó un bochornoso incidente cuando subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock, quien hizo una broma sobre la pérdida de cabello que sufre Jada Pinkett Smith.

