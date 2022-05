La cantante e integrante del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Micheille Soifer, confesó que no podría perdonar una infidelidad porque no podría superarlo.

Así lo señaló durante su participación en la secuencia ‘Más espectáculos’ que condujo al lado de Choca Mandros. Estás declaraciones se dieron luego que presentaran una nota donde Mario Hart aseguró que no podría personar que le sean infiel.

“A mí me ha pasado varias veces... Es feo que tú deposites tu confianza en una persona y de repente te traicionen, y ahora está de moda, no entiendo”, señaló la intérprete de ‘La Nena’.

Choca Mandros comentó que existen parejas que conversan sobre la posibilidad de tener una relación abierta. “Ellos ponen en el tablero el tema de la infidelidad por un tema físico más que por un tema sentimental”, mencionó Micheille Soifer.

“Yo no (tendría una relación abierta). Yo soy más celosa, no lo podría superar. Si lo perdonaría lo miraría todos los días. Yo no podría definitivamente (tener una relación abierta)”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’

¡Inició la guerra! Tras la salida de María Pía Copello del reality ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en la conducción del popular programa de televisión, además tendrá que defender los colores de los ‘Combatientes’ en esta temporada por los 10 años de ‘Esto es Guerra’. (Fuente: América TV)