Michelle Soifer llora tras confesiones de Kevin Blow: "Soy una dama" (VIDEO)

La cantante Michelle Soifer se quebró en llanto luego de haberse presentado en el "El Artista del año", por las declaraciones que adelantó su expareja Kevin Blow en el programa "El Valor de la Verdad".

"La verdad es que yo estoy confundida y triste y un poco molesta conmigo. [Estoy] molesta con mucha gente (...) no sé en realidad como definir mis sentimientos en estos momentos, pero hay momentos en los que estoy bien y me olvido [de lo que estoy pasando]", dijo.

"Pero sí, me duele mucho todo lo que sucede porque me afecta muchísimo y es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas (...) yo no creo que haya un presente que en su momento no haya tomado una mala decisión o no haya cometido un error", agregó.

"Pero eso no quiere decir que tienen que hacer todo esto. Yo siempre voy a tratar de mantenerme en mi posición. Como considero que soy una dama yo me considero una dama y las experiencias que he vivido las dejo ahí. Pero si hay una cosa quizá más adelante comprendan muchas cosas que me han sucedido porque tampoco uno no puede permitir (...)", terminó.