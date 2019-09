Michelle Soifer: muestran chat donde Josimar le dice que está "enamorado" de ella (FOTOS)

Síguenos en Facebook

En medio de las fuertes confesiones que hizo Kevin Blow sobre su relación con Michelle Soifer, llamó la atención la existencia de unos mensajes que le envió Josimar a la exchica reality.

En el chat de Instagram que mostró Kevin Blow al programa de Magaly Medina, se puede leer que el salsero asegura "estar enamorado" de la popular 'Michi'.

"Me dio su celular para postearle algo, y veo un chat con Josimar, él se mandó con todo y le dijo 'tú me gustas mucho'. Esperé que ella me cuente pero ella nunca lo cuadró", señaló Kevin Blow, quien también dijo que en esa época Josimar estaba con su aún esposa Gianella Ydoña.

La publicación que se aprecia en la conversación de Instagram tiene como fecha agosto del 2018, así se pudo comprobar en la red social de Michelle Soifer.

"Soy un michilover, me tienes loco. De verdad mi loca, me reencantas, estoy enamorado de ti, te lo juro", son los mensajes que le habría enviado el salsero.

Cabe mencionar que Michelle Soifer y Kevin Blow terminaron su relación el día que cumplían 3 años y 7 meses.