Michelle Soifer no pasará por el quirófano para bajar de peso: "Estoy orgullosa de mi cuerpo"

A diferencia de su hermana Chris Soifer, quien hace poco se sometió a una operación de manga gástrica, Michelle Soifer señaló que no volverá a someterse a ninguna cirugía para bajar de peso.

“No me molesta que hablen de mi peso, al contrario, yo feliz. Y no me volvería a hacer una cirugía, yo siempre muestro mis carnes, estoy orgullosa de mi cuerpo”, dijo la popular 'Michi' en una entrevista para Trome.

Asimismo, Michelle Soifer habló de su participación en la nueva temporada de 'El dúo perfecto' y aseguró que esta vez no protagonizará ninguna pelea con alguno de sus compañeros.

“En esta temporada no tendré peleas ni altercados, yo estoy para alegrar al público mostrando mi talento, dar un gran espectáculo, ese es mi propósito y lo estoy logrando. Si levanto la copa o no, eso es secundario, hay que divertirse”, sostuvo la exchica reality.