Michelle Soifer revela que no será parte de 'Esto es Guerra': "Decidí no estar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En medio de la expectativa de conocer quiénes serán los integrantes de la nueva temporada de Esto es Guerra, Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores al revelar que no estará en el reality.

"No voy a estar (en Esto es Guerra). No voy a estar, decidí no estar, la propuesta estuvo y yo agradezco muchísimo", respondió Michelle Soifer al ser consultada si será parte de la nueva temporada del reality juvenil.

La popular 'Michi' contó que actualmente se encuentra en un proyecto con Juan Carlos Fernández y está preparándose artísticamente porque quiere desarrollar su carrera como cantante.

"A mí me encanta la música y quiero prepararme más como artista completa y eso requiere un tiempo, el cual no he tenido todos estos años", agregó la exchica reality; sin embargo, no descartó volver a la televisión más adelante.