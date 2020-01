El cómico Miguel Barraza, más conocido como el “Chato” Barraza, reveló que le detectaron cáncer de próstata, pero se mostró optimista y confiado en superar esta enfermedad.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable. El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, aseguró el cómico al diario Trome.

Pese a la circunstancia, Barraza asegura que no dejará el humor que lo caracteriza y asegura que el cáncer no lo va a vencer. “Para superar todo en la vida hay que tener buena actitud, sonrisas y alegría, y por eso, el ‘canciller’ no me va a tumbar. Yo sigo haciendo mi vida con normalidad, vacilando a la gente en la calle y atendiendo en mi cebichería”, comentó.

Asimismo, el popular “Chato” Barraza manifestó la ilusión que le hace volver a las pantallas chicas. “Por supuesto, sigo con las pilas cargadas y con ganas de volver a la televisión. Más bien, que los productores se pongan las pilas porque podría ser el último programa, ja, ja, ja. Agradezco a Dios todos los días por darme vida, he superado dos infartos cerebrales y seguiré para adelante”.

Finalmente, “Miguelito” se refirió a “Melchocita”, quien días atrás hizo noticia luego que fuese internado de emergencia tras sufrir una descompensación.

“Mi compadre no se ha enfriado, pero ya se pelean... sé que se ha recuperado, que está mucho mejor y tenemos planes para hacer algo juntos en la televisión. Nosotros estuvimos hace unos meses en Europa y nos fue muy bien, juntos somos dinamita”, señaló.