"Mil Oficios": Efraín Aguilar reveló que actores de la serie exigieron la salida de ‘Memo’

A casi 20 años del lanzamiento de la exitosa serie "Mil oficios", el productor y director de televisión, Efraín Aguilar, reveló a El Comercio varios secretos de la popular producción nacional.

Entre sus confesiones, Efraín Aguilar comentó sobre el tan bajo presupuesto que tenían para producir la teleserie, por lo que "toda la escenografía se hizo con material reciclado".

"Casi todo el elenco estuvo conformado por actores debutantes. Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, Vanessa Jerí, entre otros, no habían actuado nunca en TV", dijo también Aguilar.

Sin embargo, una de las historias que más llamó la atención fue el pedido que le hicieron varios actores para que saque de la serie a Michael Finseth, quien en ese entonces interpretó a 'Memo'.

“Lo que pasó con Michael (Finseth) fue uno de los primeros casos de imposición de jefatura. Era muy nervioso, ensayaba bien, pero en cámaras actuaba mal. Eso generó la reacción de un grupo de actores, subieron a exigirme que lo sacara porque retrasaba las grabaciones, pero me negué. Al ver eso, fueron a hablar con Ernesto Schutz, quien me dijo que ese actor tiene que desaparecer. Le respondí que si se iba él, también me iba yo. Al final, los dos nos quedamos”, contó Efraín Aguilar.