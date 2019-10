"Mil Oficios": Michael Finseth responde sobre polémico pedido de sus compañeros de la serie (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Efraín Aguilar contó que un grupo de actores le pidió que saque a Michael Finseth de la serie "Mil Oficios", el actor que interpretó al popular 'Memo' rompió su silencio sobre esta sorpresiva confesión.

"Era muy nervioso, ensayaba bien, pero en cámaras actuaba mal. Eso generó la reacción de un grupo de actores, subieron a exigirme que lo sacara porque retrasaba las grabaciones, pero me negué", reveló Aguilar a El Comercio.

Por su parte, Michael Finseth se pronunció y contó cómo fueron sus inicios en la exitosa serie: "Me dieron un personaje importante, al cual nunca había tenido la oportunidad de tener, con muchas escenas y con una participación importante. A mí sí me chocó un poco al inicio, creo que todos en realidad tenemos el miedo escénico, no solamente en actuación, sino también en las primeras semanas de trabajo".

"Poco a poco con el apoyo de Efraín que me apoyó bastante en ese sentido, por eso yo digo que él es mi padre televisivo. Para mí es muy importante el apoyo que recibí de él, también de Adolfo Chuimán y de otras personas con experiencia", dijo el actor peruano.

Michael Finseth, quien actualmente radica en Piura y es un exitoso empresario, también coincidió con Efraín Aguilar sobre el bajo presupuesto que tenían para las grabaciones.

"Grabábamos en exteriores con una sola cámara, uff un montón de cosas, pero ya después uno se va adaptando. (...) Y así se formó un personaje para que pueda funcionar en la serie", señaló el recordado 'Memo'.