Milagros Leiva le responde a Magaly Medina y la acusa de vetar a Nicola Porcella (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Melissa Loza se presentó en el programa de Milagros Leiva para denunciar que hubo irregularidades en la detención de su pareja Juan Diego Álvarez, Magaly Medina calificó de "atorrante" y "huachafo" el papel que tuvo la periodista durante su entrevista a la chica reality.

"Me parece realmente atorrante y huachafo estar uno como periodista haciendo el papel de Defensor Público, cuando todavía no hay nada. Es un caso en investigación. ¿Nosotros para qué presionamos? ¿Desde cuándo somos defensores de la farándula?", manifestó la popular 'Urraca' en su programa.

Tras ver las declaraciones que hizo Magaly Medina, la conductora del noticiero matutino de ATV no dudó en utilizar su espacio para responderle y cuestionarle que haya guardado silencio sobre la denuncia de pedofilia que existe en contra de Pedro Barandiarán.

"Esta denuncia yo no me la hubiera callado, de esto jamás me hubiera olvidado. Esto es vomitivo y esto es paralelo al otro gran drama y gran problema del narcotráfico", sostuvo Leiva.

Asimismo, Milagros Leiva reveló que ella ha invitado a Magaly Medina para una entrevista, pero ella se niega a venir y "hasta su productor pide cuestionario".

Magaly Medina vetó a Nicola Porcella

Por otro lado, Milagros Leiva acusó a Magaly Medina de haber impedido que Nicola Porcella asista a su noticiero y aseguró que quiso hacer lo mismo con Melissa Loza.

"Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa. Usted trató de impedir que el reportaje de Nicola Porcella saliera en 'Día D'. ¿Por qué? Porque usted quería tenerlo en su programa, bueno, le ganó Beto Ortiz ¿Qué podemos hacer?", comentó la periodista.

"No es verdad que (Melissa) iba a ir el viernes o el lunes a su programa, ella quiso venir a este programa (...) Lo que no me parece justo es que se vete a personajes simplemente porque a la señora Medina no le da la gana. Somos periodistas y el sol sale para todos Magaly, para todos", agregó muy fastidiada Milagros Leiva.