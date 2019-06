Milagros Leiva sobre especulaciones de separación: "Me han inventado tantas cosas"

Síguenos en Facebook

Milagros Leiva explicó en declaraciones para el Trome que pasa por uno de los mejores momentos en su vida luego de las especulaciones sobre supuestos problemas en su matrimonio.

En julio la conductora de televisión cumplirá 1 año de casada con el ciudadano palestino Johnny Garib y aseguró que su pareja es un buen padre y esposo.

"Estoy felizmente casada, contenta y agradecida con Dios por todo lo que me está pasando. El 14 de julio estamos de aniversario, ha sido un año muy intenso, divertido y lleno de sorpresas. Nunca había estado casada, Johnny es un hombre increíble, pero sobre todo un superpapá y ama a mis hijos”, dijo al mencionado medio.

Además descartó que le hayan molestado las especulaciones sobre una supuesta ruptura de su matrimonio.

"Para nada...me dio risa. Qué manera de inventar las cosas, es alucinante. Si dicen algo de mí que yo no lo digo, no lo crean. Me han inventado tantas cosas que ya estoy curada", contó la periodista.

Celebrará su aniversario de bodas

Milagros Leiva explicó también que su esposo le ha prometido sorprenderla por el aniversario, que coincide con su cumpleaños número 50.

"Me ha dicho que me va a sorprender. Cumplimos un año y espero que vengan muchos más. A fin de mes también cumplo 50 años y eso también es un gran acontecimiento en mi vida. Voy a pasar a base cinco", dijo.