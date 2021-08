La artista colombiana Milena Zárate reveló en “Reinas del Show” el complicado momento que ha pasado esta semana debido al cambio de bailarín Oreykel Hidalgo que tuvo. La cantante señaló que su novio Augusto Barrera acabó su relación debido a la “fama” del bailarín.

En un video que compartieron tras su baile, se le ve a Milena preocupada por su relación y cuenta lo que pasó con su pareja y Oreykel.

“Se me están acumulando muchas cosas. Ese cambio de bailarín con Oreykel me ha traído problemas porque terminé con Augusto”, contó.

Asimismo, detalló qué fue lo que pasó con Oreykel le pasado lunes 2 de agosto cuando quiso ayudar al bailarín a llegar a su casa.

“Cuando se subí (al carro) si las miradas mataran, olvídate... Oreykel le saluda, ¿tú crees que Augusto le contestó? Lo dejó por allá y no en su casa. Sacó todas las cosas del carro y se fue... Obvio que me afecta porque no soy de palo y me tiene desconcentrada”, contó Zárate sobre lo sucedido.

Es ahí donde Milena Zárate contó que el futbolista parece no estar feliz con el trabajo de la colombiana en “Reinas del Show”, entonces refiere quedarse sola.

“Si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque ni siquiera era un motivo... No no quiere que baile con un bailarín que tiene la fama que ha creado de mujeriego, las cosas como son”, comentó.

