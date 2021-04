La cantante colombiana Milena Zarate contó que atravesó por una experiencia traumática durante su juventud, debido al cáncer a la piel, que fue “tan agresivo” que incluso la dejó sin parte de su nariz.

“Yo me he hecho la nariz 7 veces, pero ¿por qué?, porque a mí me dio cáncer de piel y yo perdí la mitad del ala de mi nariz”, dijo en el programa “Mujeres al Mando”, emitido por Latina TV.

Milena Zarate fue invitada a dicho programa para hablar en la secuencia ‘Los secretos del bisturí’, en donde evidenciaron los ‘retoquitos’ a los que se han sometido algunos personajes de la farándula.

“Yo la perdí totalmente cuando tenía 20 años y entonces me quedé sin la mitad del ala, luego vino una serie de reconstrucciones y me han estado sacando cartílagos de diferentes partes para formarme de nuevo el ala de la nariz”, precisó la artista.

Milena Zarate señaló que tras las numerosas operaciones, se sumió en la depresión al punto de pensar que quedó desfigurada.

“Fue un proceso que a mí emocionalmente me desgastó demasiado, porque fui muy jovencita y fue un proceso muy largo, porque aparte de eso tuve operaciones más para sacarme un carcinoma basocelular y tuve cuatro operaciones más para para sacarme todo y fue horrible, yo quedé desfigurada”, contó.

Tras ello, la conductora Maricarmen Marín señaló que su nariz luce natural. “Pero se te ve muy natural, a mí no se me ocurriría, si tu no lo hubieras dicho”, dijo.