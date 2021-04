La actriz y empresaria, Milena Zárate no tuvo ningún reparo en cumplir su función como miembro de mesa en las Elecciones Generales del Perú del 2021 que se realiza este domingo 11 de abril. Ella se presentó a las 6 y 30 de la mañana y se dio con la sorpresa que no estaban los miembros de la mesa completos.

Por eso, Milena se animó a contar todas las dificultades que pasó para poder instalar su mesa, a través de sus redes sociales, contó las peripecias para que algún votante desee ser miembro de su mesa.

A Milena Zárate le tocó por primera vez, en más de 15 años viviendo en el Perú, ser presidente de mesa en el distrito de Santiago de Surco y no dudó en cumplir con su rol ciudadano. Fue la primera en llegar y se dio con la sorpresa que estaba sola. No solo eso se percató que no había suficiente distanciamiento entre las ubicaciones de los miembros de mesa. Y de inmediato se quejó.

“Escucharon nuestra voz de protesta y ya nos separaron, hay un distanciamiento prudente donde no corremos ningún riesgo, pero estoy sola y no llegan (ni el secretario ni el tercer miembro) y la gente ya está haciendo cola”, dijo preocupada Milena Zárate en un video que colgó en sus historias de Instagram de su red social.

También contó que fue preparada para no tener hambre debido a que su padre le preparó un buen desayuno que llevó en una lonchera. Además, llevó dos mascarillas para colocarse durante el proceso de sufragio.

“Mi papá me hizo un termo de café y un sanguchito”, señaló entre risas y agregó: “Es la primera vez en 17 años (en el Perú), once años como nacionalizada y nunca me había tocado ser miembro de mesa y dije cómo voy a hacer aguantando hambre y me vine preparada”, contó entre risas.

Milena esperó hasta pasada las nueve de la mañana para instalar su mesa. Llegó un voluntario, pero no lo querían admitir porque no pertenecía a su mesa. las autoridades le advirtieron que si no instalaba la mesa a tiempo les tocaba pagar la multa a todos.

Por fortuna, dos personas fueron voluntarias para abrir su mesa. Y empezó a atender a los votantes. Así se vio en el video que publicó la emprendedora.