Hoy se están realizando las elecciones presidenciales 2021, y millones de peruanos han acudido a las urnas de votación para escoger a su candidato. En esta ocasión, la quería Susy Díaz emitió su voto y agradeció a los miembros de mesa que la atendieron.

En declaraciones para Trome, Susy comentó que en su lugar de votación no hubo colas y que todo estuvo tranquilo para estas elecciones 201.

“Gracias a Dios no hay cola, está todo organizado en La Molina”, comentó la mamá de Florcita Polo. Además, agradeció a los miembros de mesa que la atendieron.

“Aquí estoy votando. ¡Uy! ¡no entra! Está lleno. ¡Qué amables las señoritas!”, expresó Susy Díaz luego que dejó su cédula de sufragio.

Susy Díaz llora por fallecimiento de sus familiares por COVID-19

El hermano de Susy Díaz, Alfredo, falleció por COVID-19 tras no poder conseguir una cama UCI ante la saturación del sistema de salud del país.

“Es horrible, no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Todo este mes de marzo estuve desesperada porque ahora ni el dinero te salva. Me he tratado de alejar de gente negativa. No poder ir y acercarte a decirle “hermano, te amo”, abrazarlo, despedirse en el cementerio (con voz temblorosa)”, sostuvo en el programa América Hoy.

Susy Díaz se quiebra al hablar del covid-19

