Los momentos difíciles han sido protagonistas en la vida de Susy Díaz durante las últimas semanas. Su hermano Alfredo falleció por COVID-19 tras no poder conseguir una cama UCI ante la saturación del sistema de salud del país.

“Es horrible, no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Todo este mes de marzo estuve desesperada porque ahora ni el dinero te salva. Me he tratado de alejar de gente negativa. No poder ir y acercarte a decirle “hermano, te amo”, abrazarlo, despedirse en el cementerio (con voz temblorosa)”, sostuvo en el programa América Hoy.

Asimismo, consideró que alejarse de las personas negativas en estas circunstancias es una recomendación valiosa a fin de cuidar la salud mental de quienes han tenido que pasar por la muerte de un familiar en pandemia.

“La vida es así, tiene que continuar. Trato de no acordarme mucho de cosas negativas. No contesto el teléfono a cualquier persona que llama para cosas negativas”, señaló.

Detalló también cómo pasó los días en los que tuvo que atender a su hermano, quien aguardaba por conseguir una cama UCI, hecho que lamentablemente no sucedió.

“Manolo Rojas me ha estado ayudando. He estado buscando, todo este tiempo he estado orando, rezando. Nosotros somos sobrevivientes. Yo estaba detrás para que tome sus cosas calientes, su gárgara de sal, que la mascarilla, que el alcohol y todo”, añadió.

Susy Díaz se quiebra al hablar del covid-19

