El exchico reality Nicola Porcella reveló, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, que su padre volvió a ser intubado tras contagiarse por la COVID-19 y la prima de su madre no encuentra cama UCI.

“Pasaba por acá para decirles que se cuiden mucho, a su familia. En verdad, no saben lo difícil que es tener un familiar en UCI, ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama, a mi papá lo han tenido que volver a entubar, es un proceso largo, no respira”, dijo en la mencionada red social.

Asimismo, el modelo pidió a sus seguidores a que tengan empatía con las demás personas porque el coronavirus ataca con fuerza en esta segunda ola.

“Ya habrá tiempo de salir, de divertirnos, les digo de corazón cuídense y tengan mucha empatía, no por ustedes, porque a veces nosotros somos jóvenes y decimos ya listo, que no me va a pasar nada, pero a los que están a nuestro costado, los que viven con nosotros o gente que queremos mucho, sí les puede pasar”, manifestó.

“De corazón, cuídense bastante, por ustedes, por su familiares y amigos hay que tener mucho cuidado. Este virus no saben lo que es. Es difícil ver a tu familia en UCI”, agregó.

Como se recuerda, Nicola Porcella informó que su progenitor estaba con ventilación mecánica para recuperarse de la enfermedad respiratoria. Esto luego de buscar cama UCI mediante redes sociales.

