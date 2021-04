Nicola Porcella decidió resolver varias dudas de sus seguidores a través de la herramienta ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram. Precisamente, una de las preguntas que más se repitió fue si regresará al reality juvenil ‘Esto es Guerra’.

A través de sus historias de Instagram, el excapitán de las ‘Cobras’ desmintió que vaya a volver al programa de América Televisión.

“No voy a volver a ‘EEG’, primero porque no me lo han propuesto y segundo, ya lo dije anteriormente que estoy muy agradecido, pero quiero hacer mi carrera en México y darle prioridad al programa que estoy lanzando en redes, así que no podría tampoco”, aclaró Nicola Porcella.

Asimismo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ negó que tenga algún problema con alguno de los integrantes del reality. “Yo no tengo problemas con nadie, todo lo contrario”, agregó Porcella.

Por otro lado, Nicola Porcella contó que si continúa como chico reality será en México, pues es una mayor vitrina y porque quiere continuar con su carrera de actor en ese país.

“Acá en Perú ya no quiero hacer reality, en México sí porque es una vitrina para todo lo que quiero lograr allá. Estoy estudiando actuación en el CEA de Televisa y estoy dándole mucha fuerza a mi proyecto en redes”, explicó la expareja de Angie Arizaga.

