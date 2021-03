Espectáculos







Rodrigo González responde a Nicola Porcella por quejarse de que el Perú no lo apoya: “La dignidad, ¿dónde la dejas?, ¿en Migraciones?” Nicola Porcella se quejó en Esto es Guerra Puerto Rico porque no recibía apoyo desde el Perú: “Nos chocó un poco porque sentíamos que no tuvimos el apoyo que queríamos de allá”, sostuvo.