La conductora de ‘Mujeres al mando’, Giovanna Valcárcel, sorprendió al revelar en la última edición del programa que se comprometió con su pareja Kim Zollner, con quien mantiene una relación desde hace dos años.

MIRA AQUÍ: Giovanna Valcárcel contó que trabajó de mesera y limpió baños en Estados Unidos para solventar sus estudios de actuación

La confirmación de la noticia se hizo cuando hablaban sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, y sobre si el hecho de llevar o no el anillo de compromiso es un símbolo de ruptura.

En ese momento, Giovanna Valcárcel contó que ella siempre lleva la joya que representa su compromiso con la modelo Kim Zollner.

“Es un compromiso con mi pareja, dos años hemos cumplido. Ella también tiene un anillo, claro que nos dimos”, contó Valcárcel.

“Si ha habido un tema en el que hemos renegado, una pelea, una cosa así, yo nunca me he quitado mi anillo ni tampoco ella”, agregó la conductora de televisión, quien señaló que su anillo es un símbolo de respeto y compromiso.

Maricarmen Marín contó cómo Sebastián Martins le pidió matrimonio

En la última emisión de ‘Mujeres al mando’, Maricarmen Marín sorprendió a más de uno luego de revelar que años atrás se comprometió en matrimonio con su novio, el productor de “Yo Soy” Sebastián Martins.

“Fue en el momento menos esperado. Fuimos a Las Vegas, pensamos (casarnos ahí), pero no. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imaginé estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”, contó Marín.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas