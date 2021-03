Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al anunciar en su programa en vivo que su relación con el notario Alfredo Zambrano llegó a su fin y que comenzará con los trámites de divorcio.

“Esta es una decisión que ha sido bastante pensada por mí con mucho detenimiento y bastante razón. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin a mi matrimonio”, manifestó la conductora de televisión en pleno programa.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ pidió que no se especule en torno a los motivos de su separación y enfatizó que no han existido terceras personas en su relación.

“Aquí no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte y lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y creo que es lo mismo que él desea para mí”, agregó Magaly Medina.

Cabe mencionar que el anuncio de la conductora de espectáculo se da a solo horas de celebrar su cumpleaños número 58.

Esposo de Magaly Medina grabó tema con Daniela Darcourt

Hace solo unos meses, la conductora de televisión, Magaly Medina, contó que su esposo Alfredo Zambrano cumplió su sueño de cantar junto a Daniela Darcourt.

La popular ‘Urraca’ también reveló que realizaron el ofrecimiento a la salsera peruana, pues es una persona a la cual admiran mucho.

“Él es un abogado exitoso y tiene una carrera lograda que no piensa dejar. Él no piensa convertirse en un súperstar, no piensa dedicarse al canto, lo hace porque le causa placer cantar porque tiene la voz de tenor lírico y porque le gusta la música”, comentó en su programa.

