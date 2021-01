La conductora de televisión, Magaly Medina, contó que su esposo Alfredo Zambrano cumplió su sueño de cantar junto a Daniela Darcourt y que su videoclip, en el que ella debuta como actriz, se estrenará este viernes.

La popular ‘Urraca’ también reveló que realizaron el ofrecimiento a la salsera peruana, pues es una persona a la cual admiran mucho.

“Él es un abogado exitoso y tiene una carrera lograda que no piensa dejar. Él no piensa convertirse en un súperstar, no piensa dedicarse al canto, lo hace porque le causa placer cantar porque tiene la voz de tenor lírico y porque le gusta la música”, comentó en su programa.

Magaly Medina anuncia que su esposo lanzará videoclip este viernes

Además, Magaly Medina sorprendió al confesar que la canción elegida titulada “Probablemente” cuenta parte de su historia con el notario.

“A esta canción que tiene mucha historia que ya se las contaré en algún momento, porque habla mucho de parte de nuestra historia como pareja también”, agregó la conductora de televisión.

Finalmente, Magaly Medina contó que se siente feliz de que su esposo pueda cumplir uno de sus sueños, ya que en muchas ocasiones él la ha ayudado a cumplir los suyos. Asimismo, agradeció a Daniela Darcourt por la disposición que mostró desde el primer momento en que le hicieron la propuesta.

