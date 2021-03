Nicola Porcella comunicó en sus redes sociales logró encontrar cama UCI papá quien está batallando contra la COVID-19 desde hace unos días.

“Quiero agradecer de todo corazón y a todos los que se tomaron el tiempo de escribirnos. Sobre todo a las personas que se unieron junto a mi familia para encontrarle la cama a mi papá”, se lee en su cuenta de Instagram.

ESTÁ CON VENTILACIÓN MECÁNICA

Hace unos días, el chico reality reveló que su papá ya se encuentra utilizando ventilación mecánica, úes su saturación estuvo bajando debido a la COVID-19.

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama, estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘párate que así no logras nada, sigue luchando’”, expresó.

Luego continuó con: “mi papá ya está intubado, ya está con el ventilador, pero no está en UCI, estamos esperando cama. Seguimos para adelante, peleando por él. Muchas gracias por sus palabras. Dios sabe por qué hace las cosas”,

CORREO - Nicola Porcella revela que su papá ya se encuentra intubado pero aún buscan cama UCI

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL DEL 22 AL 28 DE MARZO