La pandemia se vuelve cada vez más agresiva tras las variantes y mutaciones del coronavirus (COVID-19). Eso lo sabe bien Dorita Orbegozo, quien reveló que su pareja contrajo la variante brasileña de la enfermedad.

Durante su presentación en el programa Mujeres al Mando de Latina, la modelo sostuvo que ni ella ni su hijo se contagiaron a pesar del estado de salud de su pareja.

“La cepa que le dio es la brasileña. Desde un principio tuvo los síntomas, primero tuvo fiebre, luego vómitos y diarrea. Se descalcifico, bajó de peso unos 10 o 12 kilos. Estuvo con deshidratación, lo internaron, tuvo comprometido el 50% de sus pulmones”, señaló.

A pesar de los síntomas y la posterior hospitalización, la pareja de Dorita pudo vencer a la enfermedad gracias a “la bendición de Dios”.

“Le han dado 20 días de recuperación, está tomando unas medicinas. No solamente es el virus, también te ataca la ansiedad, la desesperación, el estrés, te da por llorar... Es difícil tener a alguien de tu familia que se infecte”, agregó.

No planea boda

Dorita aclaró que, si bien la relación con el padre de su hijo se encuentra estable, no ha pensado ni tiene en sus planes el matrimonio.

“Yo estoy soltera porque no tengo anillo de compromiso, estoy soltera porque no me voy a casar y estoy soltera porque no es prioridad casarme, pero yo no tengo por qué decir ‘estoy soltera, pero no sola’, porque todo el mundo sabe que yo tengo una relación, yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir de que yo sigo con el papá de mi hijo. Y si yo mañana o más tarde me separo, eso queda para mí y la única persona que tiene que hablar, si así lo decide, soy yo”, finalizó.

